Adana'da 2 DAEŞ sanığı için 15 yıl hapis istemi

Terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla Adana'da 1'i tutuklu 2 Suriyeli sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis istemiyle karşı karşıya. İddianamede, sanıkların DEAŞ'ın ders, toplantı ve çatışmalarına katıldıkları, kod adı kullandıkları, örgütsel dokümanlar bulundurdukları belirtildi. Sanıklar ise suçlamaları reddetti.

Adana'da 2 DAEŞ sanığı için 15 yıl hapis istemi
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Suriye uyruklu M.B.A. ve S.F.F., terör örgütü DEAŞ'a üye olmakla suçlanarak 25 Ağustos 2023'te gözaltına alındı. Savcılık, sanıklar hakkında yaptığı soruşturmayı tamamladı. 

'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istenen sanıkların iddianamesi, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların DEAŞ'a üye olmak için toplantılar düzenledikleri, terör örgütüne ait fotoğrafların dijital ortamlarında bulunduğu ve Suriye'deki örgüt yöneticileriyle bağlantılı oldukları iddianamede belirtildi.

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