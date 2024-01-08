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Adana'da 2 DAEŞ sanığı için 15 yıl hapis istemi

Adana'da 2 DAEŞ sanığı için 15 yıl hapis istemi Terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla Adana'da 1'i tutuklu 2 Suriyeli sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis istemiyle karşı karşıya. İddianamede, sanıkların DEAŞ'ın ders, toplantı ve çatışmalarına katıldıkları, kod adı kullandıkları, örgütsel dokümanlar bulundurdukları belirtildi. Sanıklar ise suçlamaları reddetti.