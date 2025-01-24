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Adana'da 2 Firari Hükümlü Jandarmanın Operasyonuyla Yakalandı

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:45
Adana'da 2 Firari Hükümlü Jandarmanın Operasyonuyla Yakalandı

Adana'da Hükümlüler Çatışmasız Yakalandı

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı. Ş.K. (64) ve O.D. (39) isimli şahıslar, Kozan ilçesindeki bir adreste tespit edilerek gözaltına alındı.

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Ş.K., kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası ile arandığı, O.D. ise 17 yıl hapis cezası ile hükümlü olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, tespit ettikleri adrese baskın düzenleyerek firari hükümlüleri yakaladı.

Cezaevine Giriş

Yapılan işlemlerinin ardından, firari hükümlüler cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Adana'daki güvenlik güçlerinin kararlılığı ve sıkı takibinin bir örneği olarak dikkat çekti.

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak...

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak...

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

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