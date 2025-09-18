Adana'da 2 Kişiyi Öldürme Davası: Sanığın Tutukluluğu Devam Ediyor

Adana'da 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yargılanan Gökhan Çelik'in duruşmasında, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:13
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, karısı ve bacanağını öldürmekle, ayrıca yoldan geçen 2 kişiyi yaralamakla suçlanan tutuklu sanık Gökhan Çelik (29) hakkındaki yargılama, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

Duruşmaya sanık Gökhan Çelik, bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Hakındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, aralarında anlaşmazlık bulunduğunu belirtti ve beyanlarını tekrarladı. Sanık, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Önceki celsede vermiş olduğum beyanlarımı tekrar ediyorum. Benim kimseyi öldürme kastım yoktu. O gün aracın içinde tartışma yaşadık. Ondan sonra kendimi kaybettim. Bilirkişi raporuna göre benim olay yerinde geriye dönüp ateş ettiğime dair bir bulgu bulunmamaktadır. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

Müşteki avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile dosyadaki delil durumunun dikkate alınmasını isteyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine yönelik talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi; diğer müşteki ve bu duruşmaya katılmayan tanıkların gelecek celse dinlenilmesine hükmedilerek duruşma ertelendi.

Olay

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda 28 Haziran 2024 tarihinde meydana geldi. İddialara göre, Gökhan Çelik, otomobilde tartıştığı bacanağı Murat Akdöker'i ve araçtan inerek kaçmaya çalışan eşi Hatice Çelik'i tabancayla öldürdü. Çelik'in kaçarken ateş açması sonucu çevredeki 2 kişi daha yaralandı.

Olayı gören polis ekipleri müdahale sırasında zanlıyı bacağından vurdu; ancak zanlı olay yerinden kaçtı. Polislere de ateş ettiği belirtilen zanlı, Yeşilyuva Mahallesi'nde bir evin damında saklanırken yakalanarak tutuklandı.

Çelik hakkında, biri ağırlaştırılmış 2 müebbet, polise yönelik ateş açma eylemi nedeniyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, kaçarken ateş açması sonucu 2 kişiyi yaralaması ve kamu malına zarar vermesi nedeniyle de 3 yıl 6 aydan 14 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

