Adana'da 2 Öğrenciyi Bıçaklayan Zanlılar Yakalandı

Adana'da iki öğrenciyi bıçaklayıp dört öğrencinin cep telefonunu gasbeden 15 yaşındaki iki zanlı yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 10:10
Adana'da 2 Öğrenciyi Bıçaklayan Zanlılar Yakalandı

Adana'da Öğrenci Gaspları ve Bıçaklama Olayı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, iki öğrenciyi bıçaklayarak ve dört öğrencinin cep telefonlarını gasbederek kaçan 15 yaşındaki iki şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olayın Gelişimi

Olay, Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Yürüyen A.C. (15) ile İ.H.Y. (15), aynı yoldan okula giden üç öğrenciyi bir süre takip etti. Ardından, öğrencilerden birinin farklı bir yöne gitmesi üzerine B.S. (16) ve S.K. (16) yolunu keserek para istedi.

Üstlerinde para olmadığını belirten bu iki gence yönelik olarak, zanlılar bıçakla saldırdı ve daha sonra olay yerinden kaçtı.

İkinci Olay ve Yakalanma

Zanlılar, Fuzuli Caddesi'nde bulunan Merkez Park'a giderek burada da yolunu kestikleri dört öğrencinin cep telefonlarını gaspetti. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi ve kaçan şüpheliler merkez Yüreğir ilçesinde yakalandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Öte yandan, zanlıların yolda yürüyen üç öğrenciyi takip etmesi bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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