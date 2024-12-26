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Adana'da 2024'te 23 Organize Suç Çetesi Çökelti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte bu yıl 23 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:34
Adana'da 2024'te 23 Organize Suç Çetesi Çökelti

Adana'da Suçla Mücadele Hız Kesmiyor

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki asayiş çalışmalarını değerlendirdi ve bu yıl 23 organize suç çetesi çökertildiğini duyurdu. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Köşger, 2024 yılı itibarıyla rüşvet, suç ve suçlu ile mücadelede kaydedilen başarıları paylaştı.

Suç Oranlarında Dikkat Çekici İyileşme

Köşger, toplantıda güvenlik ve asayiş konularına dair 2024 yılının değerlendirmesini yaptıklarını belirterek, geçen yıl 114 olan "kasten öldürme" suçunun bu yıl 81'e düştüğünü belirtti. Kişilere karşı işlenen suçlarda, geçen yılın rakamlarına göre belirgin bir iyileşme gözlemlendiğini vurguladı.

Tehdit Suçlarında Yüzde 98 Aydınlatma

Köşger, Adana'daki tehdit suçlarının yüzde 98 oranında aydınlatıldığını ancak bazı durumların yağma ve gasp gibi daha ciddi suçlara dönüşebileceğini ifade etti. Ayrıca, ruhsatsız silah sayısında azalma gözlemlendiğini belirterek, 2023'te 5,043 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini, bu sene ise bu sayının 4,281'e düştüğünü aktardı.

Suç Örgütleriyle Sıkı Mücadele

Adana'da 2023 yılında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini hatırlatan Köşger, 2024'te bu sayının 23'e ulaştığını ve toplamda 15 operasyonda 684 kişinin tutuklandığını belirtti. "Hiçbir suç cezasız kalmıyor"

Uluslararası İade Süreçleri

Köşger, yurt dışına kaçan suç örgütü üyeleriyle ilgili de bilgilendirmede bulundu. "Adana bağlamında yurt dışındaki iade süreçleri yavaş ilerliyor"

2024 yılına yönelik tüm güvenlik önlemlerinin alındığını vurgulayan Vali Köşger, dezavantajlı mahallelerde de çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve...

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve...

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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