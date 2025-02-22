Adana'da 21 Litre Sahte İçki ve İki Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 21 litre sahte içki ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:57
Adana'da 21 Litre Sahte İçki ve İki Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu

Adana'da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, 21 litre sahte içki ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Yüreğir ilçesinde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sahte içkinin yanı sıra bu tabancalara ait mermiler de bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bu operasyon, Adana'daki kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir parçası olarak öne çıkıyor.

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