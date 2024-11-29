Adana'da 23 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Tütün Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, 23 ton kaçak tütün ele geçirildi. Bu tütünler, iki ayrı tırda bulunurken, tırların sürücüleri de gözaltına alındı.

Jandarma Ekipleri Harekete Geçti

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün taşıdığı tespit edilen tırları takibe aldı. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 23 ton kaçak tütün ele geçirildi ve iki sürücüsü gözaltına alındı. Şu anda şüphelilerin jandarma bünyesindeki işlemleri sürdürülmektedir.

Bu gibi kaçakçılık olaylarının önlenmesi adına güvenlik güçlerinin çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

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Adana'da 23 ton kaçak tütünün ele geçirildiği iki tırın sürücüsü gözaltına alındı