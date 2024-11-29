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Adana'da 23 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, 23 ton kaçak tütün ele geçirilirken, iki tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:08
Adana'da 23 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Tütün Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, 23 ton kaçak tütün ele geçirildi. Bu tütünler, iki ayrı tırda bulunurken, tırların sürücüleri de gözaltına alındı.

Jandarma Ekipleri Harekete Geçti

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün taşıdığı tespit edilen tırları takibe aldı. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 23 ton kaçak tütün ele geçirildi ve iki sürücüsü gözaltına alındı. Şu anda şüphelilerin jandarma bünyesindeki işlemleri sürdürülmektedir.

Bu gibi kaçakçılık olaylarının önlenmesi adına güvenlik güçlerinin çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'da 23 ton kaçak tütünün ele geçirildiği iki tırın sürücüsü gözaltına alındı

Adana'da 23 ton kaçak tütünün ele geçirildiği iki tırın sürücüsü gözaltına alındı

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