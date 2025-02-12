DOLAR
36,08 -0,11%
EURO
37,42 -0,06%
ALTIN
3.355 -0,02%
BITCOIN
3.459.189,94 -0,8%

Adana'da 28 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:20
Adana'da 28 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölgedeki bir depoda kaçak makaron bulunduğu ihbarını aldı ve hızlı bir şekilde harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Güzelevler Mahallesi'nde bulunan depoya yapılan baskında büyük miktarda gümrük kaçağı makaronun yer aldığı tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak Barış A. (45) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Barış A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Adana'daki kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekti.

Adana'da bir depoda 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele...

Adana'da bir depoda 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir depoda 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele...

Adana'da bir depoda 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Dini Nikahlı Eşini Öldüren Kadın Tutuklandı
2
Rubio ve Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife İlişkileri Görüştü
3
İsrail Ordusu, Faria Mülteci Kampı'ndan 11 Gün Sonra Çekildi
4
Van'da Dağcılar Buz Tutan Sütun Şelalesi'nde Tırmandı
5
Endonezya ve Türkiye Arasında Karşılıklı İşbirliği Vurgusu
6
Endonezya Devlet Başkanı Subianto: Türkiye ile Tarihi Bağlarımız Güçlü
7
BM Raportörü Albanese: Gazze'deki Soykırımın Batı Şeria'ya Taşınma Riski

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor