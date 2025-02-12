Adana'da 28 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölgedeki bir depoda kaçak makaron bulunduğu ihbarını aldı ve hızlı bir şekilde harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Güzelevler Mahallesi'nde bulunan depoya yapılan baskında büyük miktarda gümrük kaçağı makaronun yer aldığı tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak Barış A. (45) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Barış A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Adana'daki kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekti.

Adana'da bir depoda 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir depoda 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.