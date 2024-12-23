Adana'da 3 Dolandırıcılık Zanlısı Tutuklandı

Adana'da Dolandırıcılık Skandalı: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 700 bin liralık altın ve döviz dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki G.A'nın telefonda dolandırıldığını bildirmesi üzerine harekete geçti. G.A, kendisini arayan dolandırıcıların isminin terör soruşturmasında geçtiği yalanıyla kandırıldığını ve 1500 avro, 2 bilezik, 1 altın zincir, 2 altın yüzük, 5 çeyrek, 3 yarım ve 15 tam altını aldıklarını belirtti.

Yapılan titiz çalışmalar sonucu, 3 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Operasyonla yakalanan zanlıların, İ.D. (16), G.E. (38) ve A.D. (42) olduğu öğrenildi. Ayrıca, olayın planlayıcısı olarak G.E'nin eşi A.E'nin adının geçtiği, G.A'nın dolandırılması için onun yönlendirmesiyle hareket ettiği belirtildi.

A.E.'nin 2021 yılında benzer bir suçtan tutuklandığı ve sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.