Adana'da 3 Kardeşi Sopayla Darp Eden Zanlı Gözaltına Alındı

Yüreğir Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaşanan olayın detayları

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 16 Eylül'de meydana gelen olayda iddialara göre evinin önünde oynayan çocukların sesinden rahatsız olan C.T. (52), sokağa çıkarak elindeki sopayla üç kardeşi darbetti.

Şüphelinin ilk müdahalesi H.G. (6)'ye yönelik olurken, kendisine engel olmaya çalışan ağabeyleri B.G. (10) ve F.G. (18) de saldırıya uğradı.

Olay yerindeki çevre sakinlerinin müdahalesi sonucu zanlı bölgeden uzaklaştırıldı. Darbedilen çocukların ailesi, polis merkezine giderek C.T.'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.