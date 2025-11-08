Adana'da 3 Katlı Hırdavat Dükkanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana Seyhan'da 3 katlı hırdavat dükkanında çıkan yangın, 70 itfaiye personelinin müdahalesiyle 07.30'da kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 07:53
Olayın Detayları ve Müdahale

Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'nde bulunan bir hırdavat dükkanında yangın meydana geldi.

3 katlı hırdavat dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 70 itfaiye personelinin yaklaşık 4 saatlik müdahalesi sonucu yangın 07.30'da kontrol altına alındı.

Bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

