Adana'da 3 Katlı Hırdavat Dükkanında Yangın: Söndürme Çalışmaları ve Dron Görüntüleri

Adana'da 3 katlı hırdavat dükkanında yangın — Söndürme çalışmaları sürüyor

Olayın Özeti

Adana'nın Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'ndeki 3 katlı hırdavat dükkanında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, çevrede paniğe yol açarken alevler hızla yayıldı.

Müdahale ve Dron Görüntüleri

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı. Yangının bitişik iş yerlerine de sıçraması nedeniyle müdahale ekiplerinin çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, olay dron ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; ekipler söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.

ADANA'DA HIRDAVAT DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIRKEN YANGIN, DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.