DOLAR
34,35 -0,04%
EURO
36,32 -0,05%
ALTIN
2.819,68 0,82%
BITCOIN
3.071.826,74 0,72%

Adana'da 35 Sürücüye Gereksiz Korna Cezası: Toplam 24 Bin 150 Lira

Adana'da sivil trafik polisi, gereksiz korna çalan 35 sürücüye toplam 24 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:57
Adana'da 35 Sürücüye Gereksiz Korna Cezası: Toplam 24 Bin 150 Lira

Adana'da 35 Sürücüye Gereksiz Korna Cezası

Adana'da sivil trafik polisleri, toplu taşıma araçlarında gereksiz korna çaldığı tespit edilen 35 sürücüye 24 bin 150 lira ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nin denetimleri devam ediyor. Farklı noktalarda görev yapan sivil trafik ekipleri, gereksiz korna çaldıkları belirlenen toplu taşıma araçlarının plakalarını kaydedip gerekli işlemleri başlattı.

Durdurulan sürücülere, gereksiz yere korna çalmamaları konusunda da uyarıda

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2
Şırnak'ta Cudi Dağı'na 30 Ceylan Salındı
3
Adana'da 35 Sürücüye Gereksiz Korna Cezası: Toplam 24 Bin 150 Lira
4
Narkoçelik-48 Operasyonunda 1780 Şüpheli Yakalandı, 4 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
6
Antalya'da Üzücü Olay: İran Uyruklu Üç Kardeş Ölü Bulundu

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak