Adana'da 35 Sürücüye Gereksiz Korna Cezası: Toplam 24 Bin 150 Lira

Adana'da 35 Sürücüye Gereksiz Korna Cezası
Adana'da sivil trafik polisleri, toplu taşıma araçlarında gereksiz korna çaldığı tespit edilen 35 sürücüye 24 bin 150 lira ceza uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nin denetimleri devam ediyor. Farklı noktalarda görev yapan sivil trafik ekipleri, gereksiz korna çaldıkları belirlenen toplu taşıma araçlarının plakalarını kaydedip gerekli işlemleri başlattı.
Durdurulan sürücülere, gereksiz yere korna çalmamaları konusunda da uyarıda
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