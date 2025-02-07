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Adana'da 383 Litre Sahte İçki ve 166 Aroma Kiti Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, 383 litre sahte içki ve 166 aroma kiti ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:21
Adana'da 383 Litre Sahte İçki ve 166 Aroma Kiti Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak İçki Operasyonu

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğu adreslere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 383 litre sahte içki ve 166 aroma kiti ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Ekipler, belirlenen iş yerleri, ikametler ve otomobillerde detaylı arama yaparak, işletme sahiplerinin yasa dışı içki üretimi yaptığını ortaya çıkardı. Bu operasyon sonucunda, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yetkililer, sahte içki üretiminin önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

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