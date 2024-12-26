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Adana'da 399 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonla 399 litre sahte içki ve 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:00
Adana'da 399 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Adana'da Sahte İçki Operasyonu

Adana'da 399 litre sahte içki ele geçirildi ve 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapılan adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Etkili Operasyon Detayları

Polis ekipleri, 39 adrese baskın düzenleyerek, evler, iş yerleri ve araçlar üzerinde aramalar yaptı. Bu operasyon sırasında 399 litre sahte içki, 86 litre etil alkol ve 766 aroma kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, sahte içki imalatına dair önemli bilgilere ulaşmak amacıyla sorguya alındı.

Operasyon Görüntüleri

Polis kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, belirli bir evin sahte içki üretiminde bir imalathaneye dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Yapılan bu etkili operasyon, sahte içki ticaretine karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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