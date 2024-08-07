Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem

Adana'da Deprem Alarmı

Adana'nın Kozan ilçesinde bugün saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan verilere göre, depremin merkez üssü Kozan olarak belirlenirken, sarsıntının 7,6 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kozan Kaymakamı'ndan Açıklama

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yaşanan bu durumla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun," dedi.

Gelişmeleri takip eden ileriki saatlerde, yerel yönetimlerin ve afet ekiplerinin durumu değerlendirmek üzere çalışmalara başladığı da belirtildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sokaklara çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sokaklara çıktı.