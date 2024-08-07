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Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen deprem, 4,6 büyüklüğünde kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 05:50
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 06:01
Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Adana'nın Kozan İlçesinde Deprem

Bugün sabah saat 05.32'de, Adana'nın Kozan bölgesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü olarak bildirilen Kozan, yer yüzeyinin yaklaşık 7,6 kilometre derinliğinde bir sarsıntıya sahne oldu.

AFAD'tan Gelen Bilgiler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde de bu bilgiler doğrulandığı belirtildi. Depremin yerel halkta korkuya neden olduğu ifade ediliyor, ancak sistemden alınan verilere göre, can veya mal kaybıyla ilgili bir bilginin henüz doğrulanmadığı bildirildi.

Yerel otoriteler, vatandaşların güvenlik önlemlerini artırmalarını ve durumu takip etmelerini tavsiye ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar...

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sokaklara çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar...

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sokaklara çıktı.

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