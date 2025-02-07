Adana'da 4 Sanığın Yargılandığı Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı

Adana'da Uyuşturucu Davasında Cezalar Kesildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilin bagajında sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 4 sanık hakkında önemli bir karar verildi. Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 1'i tutuklu 4 sanıktan 2'sinin hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Duruşma Detayları

Duruşmaya tutuklu sanık E.T, tutuksuz sanıklar A.T. ve V.A. ile avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık M.A. ise duruşmaya gelmedi.

Uyuşturucu Yakalamaları

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, A.T. idaresindeki araçta M.A, V.A. ve E.T ile birlikte durdurduğu belirtildi. Araçta bagajda gizlenmiş 3 pakette toplamda 3 kilo 608 gram esrar ele geçirildiği ifade edildi.

Mahkemedeki Gelişmeler

Savcı, sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduklarını ve deşifre olmamak için kod adları kullandıklarını belirterek, E.T, M.A, V.A ve A.T hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanıklar ise uyuşturucu ticareti yapmadıklarını savunarak beraatlerini istedi.

Verilen Cezalar

Mahkeme heyeti, E.T'yi 13 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına, M.A'yı 10 yıl 10 ay hapis ve 33 bin 320 lira adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca, M.A hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Sanıklar A.T. ve V.A. ise, “yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması” gerekçesiyle beraat etti.