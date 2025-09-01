Adana'da 5 kilo 90 gram esrar ele geçirildi: 2 zanlı tutuklandı
TAG Otoyolu yakınında durdurulan hafif ticari araçta narkotik operasyonu
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, uyuşturucu taşındığı tespit edilen bir hafif ticari araç Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınında durduruldu.
Araçta yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği ile koltuğun altına gizlenmiş poşette 5 kilo 90 gram toz esrar bulundu.
Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan R.Ç. ve U.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Narkotik ekiplerinin otoyolda takibi, araç durdurulması ve içeride uyuşturucu bulunmasına ilişkin anlar polis kamerasınca görüntülendi.