Adana'da 5 kilo 90 gram esrar ele geçirildi: 2 zanlı tutuklandı

Adana'da TAG Otoyolu'nda durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpekle yapılan aramada 5 kilo 90 gram esrar bulundu; R.Ç. ve U.G. hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 09:46
Adana'da 5 kilo 90 gram esrar ele geçirildi: 2 zanlı tutuklandı

TAG Otoyolu yakınında durdurulan hafif ticari araçta narkotik operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, uyuşturucu taşındığı tespit edilen bir hafif ticari araç Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği ile koltuğun altına gizlenmiş poşette 5 kilo 90 gram toz esrar bulundu.

Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan R.Ç. ve U.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin otoyolda takibi, araç durdurulması ve içeride uyuşturucu bulunmasına ilişkin anlar polis kamerasınca görüntülendi.

