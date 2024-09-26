Adana'da 5 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Makaron Operasyonu

Adana'da jandarma ekipleri önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yüreğir ilçesinde düzenlenen bu operasyonda, piyasa değerinin 8 milyon lira olduğu tahmin edilen 5 milyon makaron ele geçirildi.

Operasyon Hakkında Detaylar

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele etmek amacıyla belirlenen bir adrese baskın yaptı. Yapılan aramada, büyük miktarda makaron bulundu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon sırasında 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 8 milyon lira olan 5 milyon makaron ele geçirildi.