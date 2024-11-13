Adana'da 50 Kursiyere Tescilli Kebap Eğitimi Sertifikası Verildi

Adana'da Tescilli Kebap Eğitimi Sertifikaları Törenle Verildi

Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen "15. Tescilli Adana Kebabı Eğitimi" programı başarıyla tamamlandı. Bu kapsamda 50 kursiyer, Adana kebabının geleneksel yapılışı ve doğru malzemelerin kullanımı hakkında sertifika almaya hak kazandı.

Eğitim Detayları

Eğitim, Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası işbirliğiyle ATO Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı'nda gerçekleştirildi. Eğitim programının ikinci gününde, kursiyerlere etin hazırlanması, şişe saplanması, pişirilmesi ve sunumu detaylı bir şekilde uygulamalı olarak gösterildi.

Törende Coşku

Sertifika töreninde konuşan ATO Başkanı Yücel Bayram, emeği geçen bütün kuruluşlara teşekkür etti ve sertifika alan kursiyerleri kutladı. Aralarında kadınların da bulunduğu kursiyerler, törende duygusal anlar yaşadı.

Kursiyerlerden Yorumlar

Sertifikayı almaya hak kazanan kursiyerlerden Müzeyyen Çıkman, bu eğitime katılma nedenini, coğrafi işaret tescilli Adana kebabının yapımına olan merakının etkilediğini söylüyor. Çıkman, "Kebap yapımının püf noktalarını öğrendik. Adana kebabını zırh çekmeyi, şişe dizmeyi ve tablacı salatası yapmayı çok güzel şekilde öğrendik. Gerçekten çok güzel bir eğitimdi. Fazlasıyla memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.