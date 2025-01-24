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Adana'da 550 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen baskında 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:10
Adana'da 550 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olay, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir depoda meydana geldi.

Depoya Baskın Düzenlendi

Yapılan baskında, variller içinde saklanmış olan kaçak akaryakıt bulunan depoya operasyon düzenlendi. Olay sonucunda, kaçak akaryakıt ticaretiyle ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, akaryakıt kaçakçılığına karşı mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Adana'da 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

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