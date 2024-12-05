Adana'da 567 litre Sahte İçki Operasyonu: 4 Gözaltı

Adana'da Organize Suç Operasyonu: 567 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Adana'da gerçekleştirilen bir operasyonda, 567 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapılan 8 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda, 567 litre sahte içki ile birlikte 170 bandrol ve 80 etiket bulundu. Bu durum, sahte içki üretimi ve dağıtımı ile ilgili önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Ele geçirilen malzemeler, sahte içki tüketiminin önlenmesi adına büyük önem taşıyor. Emniyet yetkilileri, sahte içkiyle mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.

Adana'da 567 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.