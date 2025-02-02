Adana'da 6 Bin 817 Bağımsız Bölümün Teslimatı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Adana'da deprem sonrası inşa edilen konutlarla ilgili önemli bir duyuru yaptı. Yapılan paylaşımda, 6 bin 700 konut ve 117 köy evi olmak üzere toplamda 6 bin 817 bağımsız bölüm teslim edildiği ifade edildi.

Paylaşımda, "Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği devam ediyor." ifadesine yer verildi. Ayrıca, 2025 yılı sonuna kadar 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 522 bağımsız bölüm teslim edileceği vurgulandı.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarında, depremde evleri yıkılan afetzedelerin TOKİ aracılığıyla inşa edilen yeni evlerine kavuşma hikayelerine de yer verildi.