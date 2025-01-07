Adana'da 6 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bazı şüphelilerin araçlarında ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine hızlı bir çalışma başlattı.

Operasyonda Neler Yaşandı?

Belirtilen bilgiler doğrultusunda hareket eden jandarma ekipleri, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, şüphelilerin araçlarında çok sayıda mermi ile birlikte tabancalar bulundu. Operasyon esnasında toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 5’inin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Jandarma, ruhsatsız silah bulundurmanın yasaları çerçevesinde ciddi bir suç olduğunu vurgulayarak, böyle operasyonların devam edeceğini ifade etti.

Adana'da iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.