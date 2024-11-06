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Adana'da 73 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Seyhan'da düzenlenen operasyonlarda gizli silahlar ve uyuşturucu haplar polis tarafından ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 09:53
Adana'da 73 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'da Operasyon ve Denetimlerle 73 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı operasyon ve denetimlerde, 73 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında ilçe genelinde bir dizi operasyon düzenledi. Bu süreçte birçok ev, iş yeri ve taşıt üzerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 28 av tüfeği ve 45 tabancanın 5'inin kurusıkı olduğu tespit edildi. Ayrıca, 13 bin 716 uyuşturucu hap ve 6 hassas terazi de ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde yakalanan 45 şüpheli tutuklanırken, farklı suçlardan aranan 277 kişi de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 73 ruhsatsız silah ele...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 73 ruhsatsız silah ele geçirildi.

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