DOLAR
34,55 -0,24%
EURO
36,6 -0,03%
ALTIN
2.919,5 -0,05%
BITCOIN
3.202.897,92 -0,22%

Adana'da 76 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi: 36 Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 76 ruhsatsız silah ele geçirildi, 36 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:08
Adana'da 76 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi: 36 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Büyük Operasyon: 76 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 76 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 36 zanlı tutuklandı, bu da bölgedeki suç oranına karşı ciddi bir mücadele sürdürüldüğünü gösteriyor.

Operasyon Detayları

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 11-17 Kasım tarihleri arasında ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç üzerinde arama yapıldı.

Ele Geçirilen Suç Unsurları

Bu denetimlerde, 29 av tüfeği, 3'ü kurusıkı olmak üzere 47 tabanca, bir el bombası, balistik yelek, çok sayıda mermi ve kartuş ile 445 uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca, 2 hassas terazi ve sınavlarda kopya çekmek için kullanıldığı değerlendirilen bir kamerayla düzenek de ele geçirildi.

Diğer Gözaltılar

Polis ekipleri, bu operasyonlar sırasında farklı suçlardan aranan 253 kişiyi de yakalayarak adaletin önüne çıkardılar. Bu tür denetimlerin devam edeceği bildiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 76 ruhsatsız silah ele...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 76 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 36 zanlı tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 76 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi: 36 Zanlı Tutuklandı
2
7. Din Şurası 26-28 Kasım'da Ankara'da Toplanıyor
3
Anadolu Otoyolu ve D-100 Kara Yolunda Sis Etkili
4
MİT, Gri Kategoride Aranan Teröristi Orta Doğu'da Yakaladı
5
TOKİ, İstanbul Güngören'deki Şişecam Bloklarını Yeniden İnşa Etti
6
Biden ve Lula da Silva, G20 Zirvesi'nde Amerika Kıtası'ndaki Sorunları Görüştü
7
Adana'da Kamu Görevlilerine Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Başladı

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek