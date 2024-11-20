Adana'da 76 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi: 36 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Büyük Operasyon: 76 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 76 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 36 zanlı tutuklandı, bu da bölgedeki suç oranına karşı ciddi bir mücadele sürdürüldüğünü gösteriyor.

Operasyon Detayları

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 11-17 Kasım tarihleri arasında ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç üzerinde arama yapıldı.

Ele Geçirilen Suç Unsurları

Bu denetimlerde, 29 av tüfeği, 3'ü kurusıkı olmak üzere 47 tabanca, bir el bombası, balistik yelek, çok sayıda mermi ve kartuş ile 445 uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca, 2 hassas terazi ve sınavlarda kopya çekmek için kullanıldığı değerlendirilen bir kamerayla düzenek de ele geçirildi.

Diğer Gözaltılar

Polis ekipleri, bu operasyonlar sırasında farklı suçlardan aranan 253 kişiyi de yakalayarak adaletin önüne çıkardılar. Bu tür denetimlerin devam edeceği bildiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 76 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 36 zanlı tutuklandı.