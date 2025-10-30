Adana'da 8 Yaşındaki Çocuğu Darbeden Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana Seyhan'da sokakta darp iddiası: Şüpheli gözaltında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 8 yaşındaki A.B., evinin önünde bir kişi tarafından darbedildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı öne sürülen Orhan A. yakalandı.

Soruşturma ve gözaltı işlemi

İddialara göre şüpheli, iş yerine torpil atıldığı gerekçesiyle çocuğu kovalayıp darbetti. Şüpheli Orhan A., Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

