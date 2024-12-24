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Adana'da 87 Kilo 214 Gram Esrar Bulunan Tır Davasında Yargılama Devam Ediyor

Adana'da bir tırda ele geçirilen 87 kilo 214 gram esrarla ilgili sürdürülen davada 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:33
Adana'da 87 Kilo 214 Gram Esrar Bulunan Tır Davasında Yargılama Devam Ediyor

Adana'da Tırda Ele Geçirilen Uyuşturucu ile İlgili Dava Devam Ediyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili olarak 5'i tutuklu toplam 8 sanığın yargı süreci devam ediyor. Duruşma, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti ve tutuklu sanıklar N.A, K.C.U, D.C.G, A.E. ve Ş.A'nın yanı sıra tutuksuz sanıklar Y.E. ve M.E.V. da katıldı. Diğer suçtan tutuklu olan S.V. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Tutuklu sanık S.V., hakkında yapılan suçlamaların asılsız olduğunu söyleyerek, "Ben Diyarbakır'da oto alım ve satım işleri ile uğraşıyorum. Uyuşturucu ticareti yaptığım iddiaları gerçek dışıdır. Tır şoförü Y.E'nin benim aracılığımla uyuşturucu yüklediğini söylemesi yalan. Ben kendisini tanımıyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, sanık A.E. de ikinci bir GSM hattı kullanmadığını belirtti ve bankacılık işlemlerinin N.A. tarafından yapıldığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Olay ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Ocak 2023 tarihinde takibe aldıkları bir tırın Gürselpaşa Mahallesi'nde durdurulması sonucunda, >tığın dorsesindeki strafor kutularda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirmişti. Olayla ilgili toplamda 8 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 5'i tutuklanmıştı.

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