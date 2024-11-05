Adana'da 87 Kilogram Esrar İle İlgili Dava Başladı

Adana'da uyuşturucu davası

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde bir tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili olarak 8 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ilk oturumu 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapıldı.

Sanıkların durumu

Duruşmaya, tutuklu sanıklar tır sürücüsü Y.E., N.A, K.C.U, D.C.G, A.E. ve Ş.A. katıldı. Başka bir suçtan tutuklu olan S.V. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden mahkemeye bağlanamadı. Tutuksuz sanık M.E.V. ise duruşmada yer almadı.

Tır sürücüsünün savunması

Sanık Y.E., olaya karışmadığını belirtirken, şoförlük yapan arkadaşının kendisine yük taşıma işi için bir telefon numarası verdiğini anlattı. Y.E., bu numara ile aradığı kişinin kendisini "Deniz" olarak tanıttığını ve uyuşturucu yüklü tırı almak için Diyarbakır'a gitmesini söylediğini ifade etti. Olay sırasında polis tarafından yakalandığını ve tırda uyuşturucu bulunduğunu kaydetti.

Diğer sanıkların iddiaları

Sanık N.A. ise uyuşturucunun S.V. ile irtibat kurarak temin edildiğini öne sürdü. N.A., uyuşturucunun 30 kilogramının kendisi ve diğer sanık A.E.'ye ait olduğunu, geriye kalan kısmının ise tanımadığı alıcılara ulaştığını ifade etti. Diğer sanıklar K.C.U, D.C.G ve Ş.A. ise uyuşturucu ticareti yapmadıklarını savunarak tahliye ve beraat talep ettiler.

Savcının görüşü

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu göz önünde bulundurularak sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Y.E.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, M.E.V.'nin ise zorla getirilmesine karar verdi. Sanık S.V.'ye ait cep telefonunun HTS kayıtlarının istenilmesine ve diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına yönelik kararlar alındı, ardından duruşma ertelendi.

Olay tarihi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Ocak 2023 tarihinde takibe aldıkları bir tırı durdurdu. Yapılan aramada, strafor kutularda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirildi. Olay sonrası, sürücü ve diğer sanıklar gözaltına alındı.