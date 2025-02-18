Adana'da 9 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:50
Adana'da 9 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen bir ikamette ve hafif ticari bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı sigara bulundu.

Ele geçirilen sigaralarla birlikte, araç sürücüsü ve ikametteki bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin NATO Üyeliğinin 73. Yıl Dönümü: Güvenlik ve Dayanışma Vurgusu
2
Kartepe'deki Metan Gazı Yangını Devam Ediyor
3
Lübnan Ordusu, Güney’deki İsrail’in Çekildiği Beldelere Konuşlanıyor
4
Senatör Graham: İran'ın Nükleer Altyapısına Askeri Müdahale Tercih Edilmeli
5
İstanbul'da Özel Sağlık Kuruluşunda Fiyat Pazarlığı Yapan Muhasebeci Gözaltına Alındı
6
Samsun'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
7
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş, İzmir'de Yeni Projeleri Tanıttı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!