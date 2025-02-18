Adana'da 9 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen bir ikamette ve hafif ticari bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı sigara bulundu.

Ele geçirilen sigaralarla birlikte, araç sürücüsü ve ikametteki bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor.