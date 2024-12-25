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Adana'da Ağabeyini Bıçakla Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Adana'da ağabeyini bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılama süreci devam ediyor. Tutuklu sanık Selahattin Ş.'nin ifadesi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:06
Adana'da Ağabeyini Bıçakla Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Yargılanma Süreci Devam Ediyor

Adana'da, ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Selahattin Ş.'nin yargılanma süreci, 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Tutuklu bulunan sanığın "kardeşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma Detayları

Duruşmaya, tutuklu sanık Selahattin Ş. ile müşteki anne Halise Ş. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki anne Halise Ş. iki oğlunun aynı evde yaşadığını ifade ederek, "Selahattin Ş. ve maktul oğlum Sinan Ş. arasında çok tartışma ve kavga olmazdı. Sanık hakkında şikayetim yoktur. Olayla ilgili bilgim bu kadardır," şeklinde konuştu.

Sanığın İfadesi

Tutuklu sanık Selahattin Ş. ise suçlamaları reddederek şunları söyledi: "Ağabeyim Sinan Ş. ile aynı evde yaşıyorduk. Olay günü yanında kahvaltı yaptıktan sonra televizyon izlemeye başladım. Aramızda herhangi bir kavga çıkmadı. Sinan Ş. yemek yaparken bana bakkaldan ekmek almamı söyledi ama para vermedi. Ben de bunu kabul etmedim. Bu sırada bıçakla bana saldırdı ve ben bıçağa elimle vurduğumda bıçak ters döndü ve yere düşerek Sinan Ş.'ye saplandı." Sanık, ağabeyinin o an kendisinden ambulans çağırmasını istediğini, kendisinin de komşusundan yardım aldığını belirtti.

Mahkeme Kararları

Görüşü alınan cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut halinin devam etmesi ve dosyadaki eksik hususların tamamlanması yönünde talepte bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın ruh sağlığının tespit edilmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine ve olay günüyle ilgili acil çağrı kayıtlarının toplanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

Olay, 24 Şubat tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki evlerinde gerçekleşti. İddialara göre, Selahattin Ş., ağabeyi Sinan Ş.'yi bıçakla öldürdükten sonra 25 Şubat'ta adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

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