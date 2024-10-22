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Adana'da Aile Bireylerine Saldırı: Cinayet ve Yaralanma Olayı

Adana'da bir kişi ailesine tabancayla saldırarak iki kişiyi öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:28
Adana'da Aile Bireylerine Saldırı: Cinayet ve Yaralanma Olayı

Adana'da Aile İçinde Kanlı Olay

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kişi, ailesine silahlı saldırıda bulunarak annesini ve anneannesini öldürürken, babasını da ağır yaraladı. Yaşanan bu trajik olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Olay saatlerinde, 26 yaşındaki S. Aydın, 61 yaşındaki annesi Minteha Aydın ve 80 yaşındaki anneannesi Ülfet Köse ile 63 yaşındaki babası İlyas Aydın'a tabancayla saldırdı. Saldırının ardından, S. Aydın kendisi ile ilgili durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık Durumu ve Adli Süreç

Sağlık ekipleri olay yerine ulaştıklarında, Minteha Aydın ve Ülfet Köse'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan İlyas Aydın ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin faaliyetleri sonrasında cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Zanlının İfadesi

Gözaltına alınan S. Aydın'ın emniyetteki ifadesinde, sabah saatlerinde silah sesi duyup uyandığı ve odaları kontrol ettiğinde ailesinin vurulduğunu gördüğünü öne sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, görüntü alındığı esnada olayı kendisinin gerçekleştirmediğini iddia ederek, "O iftira ispatlanacak." şeklinde konuştu.

Adana'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, silahla ateş ettiği annesi ve anneannesini...

Adana'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, silahla ateş ettiği annesi ve anneannesini öldürdü, babasını ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Adana'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, silahla ateş ettiği annesi ve anneannesini...

Adana'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, silahla ateş ettiği annesi ve anneannesini öldürdü, babasını ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

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