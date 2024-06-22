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Adana'da aile faciası! Katliam yaptı bebeğini alıp kaçtı...

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda, 23 yaşındaki Hakim Eba'nın, boşanma sürecinde olduğu 19 yaşındaki eşi Şükran Eba ile yaşadığı tartışma kanlı bir faciaya dönüştü.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 17:50
Adana'da aile faciası! Katliam yaptı bebeğini alıp kaçtı...

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde Hakim Eba'nın boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba ile konuşmak üzere kayınpederi Turgut Erat'ın evinin önüne gelmesiyle başladı.İkilinin arasındaki tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Eba'nın peş peşe ateş etmesi sonucunda eşi Şükran Eba ağır yaralanırken, olayı duyarak sokağa çıkan kayınbirader Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpeder Turgut Erat'da vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

BEBEĞİ ALIP KAÇTI

Cinayetin ardından Eba, yeni doğan bebeğiyle birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıklarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, Hakim Eba’yı yakalamak için operasyon başlattı.

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