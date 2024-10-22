Adana'da Aile Katliamı: Genç Silahla İki Kişiyi Öldürdü

Adana'da Trajik Olay

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşanan korkunç bir olayda, 26 yaşındaki S.A., psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, silahla annesi ve anneannesine yönelik saldırıda bulundu. Bu saldırıda, annesi Mintaha Aydın (61) ve anneannesi Ülfet Köse (80) hayatını kaybetti. Babası İlyas Aydın (63) ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki aile evinde gerçekleşti. S.A., gece saatlerinde, evde uyuyan ailesine ateş açtı. Olayın ardından S.A., durumu polise bildirerek olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekiplerinin gelmesini sağladı. Sağlık Durumu Ciddi

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Mintaha Aydın ve Ülfet Köse'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan İlyas Aydın'ın durumu ciddiyetini sürdürüyor.

Gözaltı ve İnceleme Süreci

Polis, S.A.'yı olayın hemen ardından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, olay yeri inceleme ekipleri de ayrıntılı çalışmalara başladı. Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adana'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, silahla ateş ettiği annesi ve anneannesini öldürdü, babasını ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Adana'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, silahla ateş ettiği annesi ve anneannesini öldürdü, babasını ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.