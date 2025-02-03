Adana'da Aile Katliamı: Sanığa 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Olayın Detayları

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 22 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, annesi Minteha (61), babası İlyaz Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) silahla öldüren Serdar Aydın (27) hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Soruşturma ve İddianame

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Serdar Aydın'ın olay günü saat 04.19'da 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak annesinin bağırdığı ve silah seslerinin geldiğini bildirdiği belirtiliyor. Ekiplerin adrese ulaşmasıyla birlikte, Aydın'ın annesi ve anneannesi ölü, babası ise yaralı olarak bulundu.

Yaralı İlyaz Aydın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldi ancak kurtarılamadı. Otopsi raporuna göre, tüm ölümlerin ateşli silah nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi.

Sanığın İfadesi

Sanık Serdar Aydın, ifadesinde, "Sabaha karşı tabanca sesi duyup uyandım. Odaları kontrol ettiğimde annem, babam ve anneannemin silahla vurulduğunu gördüm" şeklinde konuştu. İddianamede, sanığın annesi ve anneannesi için "kadın ve üst soya karşı kasten öldürme" suçundan, babası için ise "üst soyu kasten öldürme" suçundan yargılanacağı bilgisi yer aldı.

Yargılama Süreci

Serdar Aydın'ın yargılanmasının ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor. Bu olay, Adana'da büyük bir infial yaratmış durumda ve yerel adalet sisteminin etkinliğini sorgulatan bir vaka olarak öne çıkıyor.