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Adana'da Aile Zirvesi: İki Can Kayıplarına Ağır Ceza

Adana'da eşi ve oğlunu öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:44
Adana'da Aile Zirvesi: İki Can Kayıplarına Ağır Ceza

Adana'da Aile Cinayeti

Adana'da eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Olay, 19 Ağustos 2023 tarihinde merkez Çukurova ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi.

Olay ve Gerekçe

Sanık Cem Suna, 15 Ekim 2023'teki karar duruşmasında, eşi Deniz ve oğlu Alperen’i öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararda, sanığın olayı gerçekleştirdikten sonra pişmanlık duyduğuna dair hiçbir belirtinin olmadığı vurgulandı.

Mahkeme Kararı ve İncelemeler

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, olay yerinde yalnızca sanığın ve kurbanların parmak izlerinin bulunduğunu belirtti. Otopsi raporları ve inceleme sonuçları, sanığın net bir nedenle bu cinayeti işlediğini ortaya koydu. Ancak sanığın eyleminde eziyet veya canavarca bir hisle hareket ettiğine dair yeterli delil bulunmadığı ifade edildi.

Olayın Detayları

Cem Suna, eşini ve oğlunu bıçaklayarak öldürmesinin ardından 4 Eylül 2023'te gözaltına alındı ve tutuklandı. Dava süreci sonunda sanık toplamda iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Daha fazla bilgi için Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yayımladığı gerekçeli karara başvurabilirsiniz.

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