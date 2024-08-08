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Adana'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanının Öldürülmesi Davası

Adana'da akaryakıt istasyonunda çalışan bir kişi, yaşanan bir saldırıyla hayatını kaybetti. 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:19
Adana'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanının Öldürülmesi Davası

Adana'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanının Ölümü Üzerine Davanın Başlaması

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çalışanı, 5 Ekim 2023 tarihinde tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 5 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.

Olayın Detayları

Karataş Bulvarı'nda bulunduğu akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Aslanhan (51), saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan M.G. (17), babası C.G. ve akrabaları S.G. ile Mehmet G., ayrıca tutuksuz olan A.G. ile ilgili olarak savcılık soruşturması tamamlandı.

İddianamede Yer Alan Bilgiler

Dava dosyasına göre, M.G. daha önce 10 Mayıs 2023’te Aslanhan’ın oğlunu yaralamıştı. Bunun ardından 4 Ekim 2023'te Aslanhan ve yanındakiler, M.G.'nin bulunduğu araca ateş açtı. Taraflar arasında husumetin devam etmesi sonrasında, diğer sanıklar Aslanhan'ın çalıştığı istasyona giderek, M.G. tarafından Aslanhan vurularak öldürüldü.

Yargılama Süreci

Sanıkların ifadelerinde suçlamaları reddetmesi üzerine, Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak. 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

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