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Adana'da Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da bir evi kurşunlayan 3 şüpheli, alacak verecek meselesi yüzünden tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:11
Adana'da Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Kurşunlama Olayı!

Adana'nın Seyhan ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle bir eve düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı. 19 Mart'ta Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 8’inci katındaki Kağan K.'ye ait evin kapısı kurşunlanmıştı.

Olayın ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek araştırma başlattı. Detaylı incelemeler sonucunda üç şüphelinin olayla ilişkili olduğu belirlendi.

Operasyonla Yakalandılar

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesindeki Ulubatlı Hasan ve Kiremithane mahallelerinde iki ayrı adrese operasyon düzenleyerek zanlılar Ü.Y, M.Ç. ve M.E.’yi yakaladı. Yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca ve toplamda 72 mermi ele geçirildi.

Kurşunlama olayının alacak verecek meselesi sebebiyle gerçekleştiği iddia edilen bu üç zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Adana'daki bu tür suçların önlenmesi adına yetkililer, ihbarların önemine dikkat çekiyor.

Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir evi kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3...

Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir evi kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir evi kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3...

Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir evi kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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