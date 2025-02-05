Adana'da Alışveriş Merkezinde 3 Gün Saklanan Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Hırsızlık Şüphesi 3 Gün Havalandırma Boşluğunda Saklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki kuyumcuda hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen Felit B. (42), 3 gün boyunca havalandırma boşluğunda saklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat gecesinde meydana gelen olayın ardından harekete geçti.

Polis Ekipleri Abluka Kurdu

Tutuklanan şüphelinin alışveriş merkezine girdiği belirtilirken, havalandırma boşluğunda gizlenerek 3 gün boyunca burada beklediği öğrenildi. Polis, merkezin giriş ve çıkışlarını kapatarak çevredeki yollarda da önlemler aldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de teknik destek sağladı.

Yakalanma Anı

Havalandırma bölümünde yapılan arama sonucunda Felit B.'nin, zemin kattaki bir iş yerine atlayarak kaçmaya çalıştığı esnada Kozan Çarşısınöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık Girişiminin Detayları

Polis ekiplerinin yaptığı detaylı araştırmada, Felit B.'nin alışveriş merkezine girmeden önce yüzünü kapüşon ve maskeyle gizlediği belirlendi. Tadilattaki bir iş yerinin merdivenini kullanarak havalandırma boşluğuna çıktıktan sonra 5 saat beklemesinin ardından, merkezin kapanmasının akabinde kuyumcudaki altın ve parayı çalmaya çalıştığı ve alarmın devreye girmesinin ardından yeniden havalandırma boşluğuna geri döndüğü tespit edildi. Şüphelinin, alışveriş merkezindeki hareketleri ve yakalanma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adana'da alışveriş merkezindeki kuyumcuda hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen ve 3 gün saklandığı havalandırma boşluğundan çıkıp kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana'da alışveriş merkezindeki kuyumcuda hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen ve 3 gün saklandığı havalandırma boşluğundan çıkıp kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.