Adana'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da Yangın Alarmı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Kapaklıkuyu Mahallesi'nde meydana gelen anız yangını, ormanlık alana sıçrayarak büyük bir tehlike oluşturdu.

Hızlı Müdahale

Yangının çıkışına dair ilk ihbar, bölgedeki vatandaşlardan alındı. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Ekiplerin hızlı müdahaleleri sayesinde yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesiyle birlikte bölgedeki ormanlık alanın güvenliği sağlanmış oldu. Yetkililer, benzer durumların önüne geçmek için vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.