Adana'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Göller Yaylası'nın Zincirli Kuyu bölgesinde çıkan anız yangını, hızla çevre ormanlık alana sıçradı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ekiplerin Yoğun Mücadelesi

Yangın ihbarı üzerine, Kozan, Feke ve Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile arazözler bölgeye sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Bölgedeki Çalışmalar Devam Ediyor

Yangın sonrası ekiplerin, alevlerin tamamen söndürülmesi ve olası yangınların önlenmesi için çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.