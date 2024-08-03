Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adana'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kozan'da ormanlık alana sıçrayan anız yangını, müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:07
Adana'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Göller Yaylası'nın Zincirli Kuyu bölgesinde çıkan anız yangını, hızla çevre ormanlık alana sıçradı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ekiplerin Yoğun Mücadelesi

Yangın ihbarı üzerine, Kozan, Feke ve Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile arazözler bölgeye sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Bölgedeki Çalışmalar Devam Ediyor

Yangın sonrası ekiplerin, alevlerin tamamen söndürülmesi ve olası yangınların önlenmesi için çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol...

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol...

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol...

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız