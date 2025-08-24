Adana'da anne tutuklandı: Kızına kötü muamele iddiası
Yüreğir - Yavuzlar Mahallesi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Yavuzlar Mahallesi'nde dün yaşandığı belirtilen olayda, 35 yaşındaki A.Y., 10 yaşındaki kızı E.H.Y.'ye kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay sonrası koruma altına alınan çocuğun babası'na teslim edildiği öğrenildi.
Olayın ayrıntıları arasında, evde kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla bir yakınına sığınmaya çalışan kızına sokakta bıçakla engel olmaya çalıştığı belirtilen A.Y.'nin polis ekiplerince gözaltına alındığı yer alıyor.