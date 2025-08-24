DOLAR
Adana'da anne tutuklandı: Kızına kötü muamele iddiası

Adana Yüreğir'de kızına kötü muamele iddiasıyla gözaltına alınan A.Y. tutuklandı; çocuk korumaya alınıp babasına teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 14:53
Adana'da anne tutuklandı: Kızına kötü muamele iddiası

Adana'da anne tutuklandı: Kızına kötü muamele iddiası

Yüreğir - Yavuzlar Mahallesi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Yavuzlar Mahallesi'nde dün yaşandığı belirtilen olayda, 35 yaşındaki A.Y., 10 yaşındaki kızı E.H.Y.'ye kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay sonrası koruma altına alınan çocuğun babası'na teslim edildiği öğrenildi.

Olayın ayrıntıları arasında, evde kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla bir yakınına sığınmaya çalışan kızına sokakta bıçakla engel olmaya çalıştığı belirtilen A.Y.'nin polis ekiplerince gözaltına alındığı yer alıyor.

