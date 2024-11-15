DOLAR
34,4 -0,16%
EURO
36,43 -0,51%
ALTIN
2.841,65 -0,24%
BITCOIN
3.054.777,33 -1,16%

Adana'da Anne ve Eşini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Adana'da annesini ve eşini öldüren sanık, mahkemece 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:55
Adana'da Anne ve Eşini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Adana'da Cani Sanığın Cezası Kesildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tabancayla annesini ve eşini öldüren sanık N.K., 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile Katıldı

Sanık N.K., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katılırken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki bilgiyi paylaştı.

Olayın Detayları

Cumhuriyet savcısı, 26 Kasım 2023'te yaşanan ev içindeki tartışma sonucunda N.K.'nin annesi Fahriye ve eşi Halime Kaya'yı tabancayla vurarak öldürdüğünü ifade etti ve N.K.'nin ağır ceza ile cezalandırılmasını talep etti.

N.K., mahkemedeki savunmasında, "Bu konuda söyleyecek sözüm yok. Konuşmak istemiyorum." diyerek sessiz kaldı.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme heyeti, N.K.'yi, üst soydan akrabayı kasten öldürme ve eşi kasten öldürme suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanığın Yakalanışı

Yeşiloba Mahallesi'nde annesini ve eşini öldürdükten sonra kaçan N.K., polis ekipleri tarafından Mithatpaşa Mahallesi'ndeki parkta yakalanmış ve ardından tutuklanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak’ın Kuzeyinde PKK'ya Ağır Darbe: 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
2
Adana'da Anne ve Eşini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
3
Samsun'da Gazze'ye Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı
4
Diyarbakır'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 13 Yaralı
5
Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu
6
İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti
7
Merkezi Yönetim Bütçe Verileri: 2023'ün İlk 10 Ayında Harcamalar ve Gelirler

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı