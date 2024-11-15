Adana'da Anne ve Eşini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Adana'da Cani Sanığın Cezası Kesildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tabancayla annesini ve eşini öldüren sanık N.K., 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile Katıldı

Sanık N.K., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katılırken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki bilgiyi paylaştı.

Olayın Detayları

Cumhuriyet savcısı, 26 Kasım 2023'te yaşanan ev içindeki tartışma sonucunda N.K.'nin annesi Fahriye ve eşi Halime Kaya'yı tabancayla vurarak öldürdüğünü ifade etti ve N.K.'nin ağır ceza ile cezalandırılmasını talep etti.

N.K., mahkemedeki savunmasında, "Bu konuda söyleyecek sözüm yok. Konuşmak istemiyorum." diyerek sessiz kaldı.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme heyeti, N.K.'yi, üst soydan akrabayı kasten öldürme ve eşi kasten öldürme suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanığın Yakalanışı

Yeşiloba Mahallesi'nde annesini ve eşini öldürdükten sonra kaçan N.K., polis ekipleri tarafından Mithatpaşa Mahallesi'ndeki parkta yakalanmış ve ardından tutuklanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.