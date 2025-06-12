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Adana'da Annesini Bıçakla Öldüren Şüphelinin Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Adana'da, annesini bıçakla öldüren şüphelinin olay yerine gelişi güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 11:37
Adana'da Annesini Bıçakla Öldüren Şüphelinin Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Adana'da dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın Seyhan ilçesinde büyük bir trajedi yaşandı. Çalıştığı kebapçıda annesi Zukaa Mahmoud'u (44) bıçakla öldüren oğlu Ali B. (24) hakkında detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Olayın ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, katilin nasıl olay yerine geldiğini gösteriyor.

Olayın Detayları

Bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud, iş yerinde oğlu Ali B'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay, Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki kebapçıda meydana geldi ve Zukaa Mahmoud olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasında, zanlı Ali B'nin elektrikli bisikletiyle kebapçıya nasıl geldiği ve yaklaşık 8 dakika boyunca iş yerinde kaldığı görülüyor. Kısa bir süre içinde olay yerinden hızla uzaklaşan Ali B, olaydan sonra kaçışını sürdürdü.

Polis Operasyonu ve Gözaltına Alınma

Zanlı, kaçtıktan sonra Sümer Mahallesi'ndeki gizli bir adreste yakalandı. Şu an gözaltında bulunan Ali B.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olay, bölgedeki halkı derinden etkiledi ve güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu.

Adana'da annesini çalıştığı kebapçıda bıçakla öldüren zanlının olay yerine gelişi güvenlik...

Adana'da annesini çalıştığı kebapçıda bıçakla öldüren zanlının olay yerine gelişi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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