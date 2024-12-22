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Adana'da Araç Lastiği Kesme Olayında İki Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde park halindeki 36 aracın lastiklerini kesen iki kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:19
Adana'da Araç Lastiği Kesme Olayında İki Zanlı Tutuklandı

Adana'da Araç Lastiği Kesme Olayında İki Zanlı Tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 36 aracın lastiklerinin bıçakla kesilmesi olayıyla ilgili yapılan operasyon sonucunda Feyzullah K. ve Alper Ö. isimli iki şüpheli tutuklandı.

Olay, Sarıçam Mahallesi'nde, 20 Aralık gecesi meydana geldi. Park halindeki hafif ticari araçlar, kamyonetler ve traktörler de dahil olmak üzere toplam 36 aracın lastiklerinin kesildiği tespit edilmiştir. Güvenlik kameralarındaki kayıtlar sayesinde kimlikleri belirlenen şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdikten sonra sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen Feyzullah K., gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü alkollü olduğunu belirterek, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaptıklarım için pişmanım." ifadelerini kullandı.

İki zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Olayın yaşandığı gece, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin lastiklere zarar verdiği anlar net bir şekilde görülmüştür.

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