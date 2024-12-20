Adana'da Araç Lastiklerine Sansasyonel Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında

Adana'da Lastik Kesme Olayı: 34 Araç Hedef Alındı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bıçakla 34 aracın lastiğini kesen iki kişi gözaltına alındı. Sarıçam Mahallesi'nde park halindeki otomobiller, hafif ticari araçlar, kamyonetler ve traktörler, gece saatlerinde saldırıya uğradı.

Güvenlik Kamerası İhbarı

Lastikleri kesilen araç sahipleri, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameraları sayesinde, şüphelilerin kimlikleri tespit edilip, adreslerinde yakalandı. Gözaltına alınan şahısların isimleri Feyzullah K. ve Alper Ö. olarak açıklandı.

Mesele Büyüyor: Araç Sahiplerinden Tepkiler

Araç sahiplerinden Bünyamin Çalışkan, benzer durumdaki birçok kişinin mağdur olduğunu belirtti. Başka bir araç sahibi Zekeriya Özdemir ise, yaptığı açıklamada, kendi aracının onarım masrafının yaklaşık 5 bin lira olduğunu ifade ederek, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Güvenlik Görüntülerindeki Detaylar Dikkat Çekiyor

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin bir aracın lastiğini keserken görülmesi dikkat çekti. İki şahıs, bir aracın lastiğini kestikten sonra sokaktan yürüyerek uzaklaştı. Diğer bir araca yönelen zanlılardan biri ise ayakta durmakta zorluk çektiği anlarla kaydedildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçakla 34 aracın lastiğini kesen 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçların kesilen lastiği yenisiyle değiştirildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçakla 34 aracın lastiğini kesen 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçların kesilen lastiği yenisiyle değiştirildi.