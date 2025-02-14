Adana'da Arkadaşını Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Adana'da Kasten Öldürme Suçundan Müebbet Hapis Cezası

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi, arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Atilla Cücü'ye müebbet hapis cezası verdi. Duruşmaya, tutuklu sanık Atilla Cücü (65), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı; müştekiler ve taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumunu dikkate alarak, sanığın Karatş ilçesi'nde otogarda değnekçilik yapan Murat Arlı'yı öldürdüğünü belirtti. Savcı, Cücü'nün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Cücü, savunmasında, Murat Arlı ile aralarında husumet bulunmadığını savunarak, "Ben arkadaşımı bilerek öldürmedim. Kendisini itekledim ve düştü. Sadece bir kazaydı. Benim bu olayda bir suçum yoktur. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Maktulün oğulları, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek Cücü’nün cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olayın Seyri

Adana'nın Karası ilçesindeki otogarda değnekçilik yapan Murat Arlı, 16 Aralık 2023'te kaybolmuş, ailesi durumu polise bildirmişti. 10 Mart 2024'te Tabaklar Mahallesi'ndeki sahilde battaniyeye sarılı cesedi bulunan Arlı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Atilla Cücü hakkında dava açılmıştı.