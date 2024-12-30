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Adana'da Av Tüfeğiyle İşlenen Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor

Adana'da av tüfeğiyle cinayete karışan 2 sanığın duruşması devam etti. Haraç iddialarıyla gündeme gelen olayda sanıkların savunmaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:24
Adana'da Av Tüfeğiyle İşlenen Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor

Yargılama Devam Ediyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde av tüfeğiyle bir kişinin öldürülmesine ilişkin yapılan yargılamada, 1'i firari, 1'i ise tutuklu olan iki sanığın duruşması sürdü. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık K.Y. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Duruşmasında Yaşananlar

Duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren maktul Ahmed Madarati'nin kardeşi H.E. Madarati, olaydan yaklaşık iki ay önce haraç istemek üzere iş yerlerine gelen kişilerin, kendilerinden para ve cep telefonu talep ettiğini savundu. Olay günü, sanık K.Y.'nin yeniden iş yerine gelerek cep telefonu ve para vermelerini istemesi üzerine tartıştıklarını belirten H.E. Madarati, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben, ağabeyim Ahmed Madarati ile Mirzaçelebi Mahallesi'nde cep telefonu alım satım işi yapıyordum. K.Y. bizden haraç olarak cep telefonu ve para istemişti. Bu durumu kabul etmememiz üzerine iş yerimizden ayrıldı. Daha sonra, yanına bir kişi daha alarak tüfekle iş yerimize geldi. O sırada kardeşim Ahmed kaçmaya çalışırken, bu kişiler sokakta ateş açtı. Kardeşim hayatını kaybetti. Sanıklardan şikayetçiyim ve cezalandırılmalarını talep ediyorum."

Sanığın Savunması

Sanık K.Y., hakkındaki iddiaları reddederek, müşteki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. K.Y., "Ben kimseye silahlı saldırıda bulunmadım. Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme Kararları

Mahkeme heyeti, sanık K.Y.'nin tutukluluk halinin ve firari sanık U.Ç. hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verirken, beyanı alınmayan tanıkların gelecek celse dinlenilmesine hükmetti.

Olayın Detayları

Olay, 18 Eylül 2023 tarihinde Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmed Madarati, iş yerine gelen K.Y. ile tartıştıktan sonra, haraç talebi üzerine çıkan gerginlikte, sanık K.Y. ve arkadaşı U.Ç. av tüfeğiyle Madarati'ye ateş etti. Olayın ardından sanıklar kaçarken, K.Y. 3 gün sonra polis tarafından yakalanmış, U.Ç. hakkında ise yakalama emri çıkarılmıştı.

Sanıklar hakkında "iş yerinde silahla birden fazla kişiyle yağmaya teşebbüs" suçundan 11 yıl 2 ay ve "bir suçu işleyememekten duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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