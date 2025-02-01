Adana'da Av Tüfeğiyle Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'da Tragik Olay: Av Tüfeğiyle Vurulan Kadın Öldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Barbaros Mahallesi'nde 21 yaşındaki Fatma Koçaklı, evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Olay, Manisalı Alibey Caddesi'ndeki müstakil evde silah sesi duyulması sonrası yaşandı. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu derhal polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları inceleme neticesinde Koçaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, genç kadının av tüfeğiyle vurulduğunu doğruladı. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk incelemenin ardından Koçaklı'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'na otopsi için kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili olarak Koçaklı'nın dini nikahlı eşi Mikail B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Adana'da genç bir kadın evinde av tüfeğiyle vurularak ölmüş halde bulundu, dini nikahlı eşi gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Adana'da genç bir kadın evinde av tüfeğiyle vurularak ölmüş halde bulundu, dini nikahlı eşi gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.